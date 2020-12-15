НАВЕРХ

Радиоактивные элементы нашли в водорослях из Енисея

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Биологи выяснили, что за последние 15 лет содержание большей части техногенных радионуклидов в водорослях в Енисее снизилось, но изотоп цезия все еще присутствует в биомассе водного мха и рдеста, сообщает Красноярский научный центр.

В Енисее присутствуют радионуклиды, попавшие туда из-за сбросов предприятий по производству плутония на Горно-химическом комбинате (ГХК). Последний ядерный реактор на ГХК был остановлен весной 2010 года, но согласно радиоактивные сбросы в Енисей в допустимых по нормативам количествах продолжаются.

Биологи рассмотрели изменения загрязнения Енисея радиоактивными веществами в период с 2003 по 2018 годы — во время непосредственной работы атомных реакторов и после их остановки. Ученые измерили содержание радионуклидов в биомассе водорослей, собранных в разные годы, и оценили скорость его снижения.  

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Радионуклиды с периодом полураспада меньше одного года, изотопы скандия, железа, кобальта и хрома были обнаружены в образцах обоих растений в период 2003 по 2009 года, как раз во время эксплуатации реакторной установки.

До 2011 года регистрировались радионуклиды, имеющие период полураспада около года, к ним относятся изотопы цинка и марганца. Кобальт и европий отмечались в пробах вплоть до 2018 года, однако, как отметили ученые, концентрация этих веществ значительно снизилась за последние 10 лет.

«Из гамма-излучателей регистрируется только радиоцезий, который до сих пор поступает в Енисей в разрешенных нормативами количествах... Растения достоверно отражают поступление техногенных радионуклидов в Енисей, поэтому могут быть использованы для рутинного радиоэкологического мониторинга на Енисее», — рассказала старший научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Татьяна Зотина.

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