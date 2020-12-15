Радиоактивные элементы нашли в водорослях из Енисея

Биологи выяснили, что за последние 15 лет содержание большей
части техногенных радионуклидов в водорослях в Енисее снизилось, но изотоп
цезия все еще присутствует в биомассе водного мха и рдеста, сообщает
Красноярский научный центр.
В Енисее присутствуют радионуклиды, попавшие туда из-за
сбросов предприятий по производству плутония на Горно-химическом комбинате
(ГХК). Последний ядерный реактор на ГХК был остановлен весной 2010 года, но
согласно радиоактивные сбросы в Енисей в допустимых по нормативам количествах
продолжаются.
Биологи рассмотрели изменения загрязнения Енисея
радиоактивными веществами в период с 2003 по 2018 годы — во время
непосредственной работы атомных реакторов и после их остановки. Ученые измерили
содержание радионуклидов в биомассе водорослей, собранных в разные годы, и
оценили скорость его снижения.
Радионуклиды с периодом полураспада меньше одного года,
изотопы скандия, железа, кобальта и хрома были обнаружены в образцах обоих
растений в период 2003 по 2009 года, как раз во время эксплуатации реакторной
установки.
До 2011 года регистрировались радионуклиды, имеющие период
полураспада около года, к ним относятся изотопы цинка и марганца. Кобальт и
европий отмечались в пробах вплоть до 2018 года, однако, как отметили ученые,
концентрация этих веществ значительно снизилась за последние 10 лет.
«Из гамма-излучателей регистрируется только радиоцезий,
который до сих пор поступает в Енисей в разрешенных нормативами количествах... Растения достоверно отражают поступление
техногенных радионуклидов в Енисей, поэтому могут быть использованы для
рутинного радиоэкологического мониторинга на Енисее», — рассказала
старший научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Татьяна Зотина.