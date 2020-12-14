Леха из деревни остался без вышки

Омский блогер Алексей Дудоладов, который пожаловался губернатору на учебу на березе, в этом году не получит быстрый интернет, самое раннее, когда в деревне установят вышку – это в апреле.

Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района Омской области обратился к губернатору региона Александру Буркову, где рассказал, что вынужден учиться на березе, потому что скорость интернета дома не позволяет созваниваться с преподавателями для дистанционного обучения. Бурков встретился с ним и пообещал поставить в соседней деревне Редкое вышку.

В воскресенье Дудоладов написал в своем Instagram, что встретился с начальником департамента цифрового развития, связи и информационной безопасности Омской области Сергеем Барановским.

«Вышки в этом году, как говорил губернатор при нашей встрече, не будет. Самый ранний срок установки – апрель 2021 года», – написал блогер.