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Моргенштерн и Slava Marlow стали лидерами прослушиваний во ВКонтакте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © morgen_shtern, instagram.com/morgen_shtern

ВКонтакте и BOOM подвели музыкальные итоги 2020 года и посчитали, какие треки, альбомы и подкасты, пользователи соцсети чаще всего слушали.

Самым заметным артистом года стал Моргенштерн. Альбом «Легендарная пыль», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считаные дни и получил звание «Альбом года».

Кроме того, его трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, поэтому Моргенштерн победил и в номинации «Хит года в Клипах». Внимание к рэперу соцсеть оценила, присудив ему звание «Артиста года».

В номинации «Прорыв года» выиграл битмейкер Slava Marlow. Он начинал с совместного творчества с Моргенштерном, но затем стал работать сольно. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлет по количеству прослушиваний в этом году.

Топ-10 треков, популярных во ВКонтакет в 2020 году:

  1. Тайпан & Agunda — Луна не знает пути
  2. MORGENSHTERN & Витя АК — РАТАТАТАТА
  3. MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac
  4. Ramil’ — Сияй
  5. The Limba & Andro — X.O
  6. Miyagi & Andy Panda — Kosandra
  7. Artik & Asti — Девочка танцуй
  8. HENSY — Поболело и прошло
  9. Raim — Двигаться
  10. Dabro — Юность

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