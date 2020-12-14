Моргенштерн и Slava Marlow стали лидерами прослушиваний во ВКонтакте

ВКонтакте и BOOM подвели музыкальные итоги 2020 года и посчитали, какие треки, альбомы и подкасты, пользователи соцсети чаще всего слушали.

Самым заметным артистом года стал Моргенштерн. Альбом «Легендарная пыль», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считаные дни и получил звание «Альбом года».

Кроме того, его трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, поэтому Моргенштерн победил и в номинации «Хит года в Клипах». Внимание к рэперу соцсеть оценила, присудив ему звание «Артиста года».

В номинации «Прорыв года» выиграл битмейкер Slava Marlow. Он начинал с совместного творчества с Моргенштерном, но затем стал работать сольно. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлет по количеству прослушиваний в этом году.

Топ-10 треков, популярных во ВКонтакет в 2020 году: