Моргенштерн и Slava Marlow стали лидерами прослушиваний во ВКонтакте

ВКонтакте и BOOM подвели музыкальные итоги 2020 года и посчитали, какие треки, альбомы и подкасты, пользователи соцсети чаще всего слушали.
Самым заметным артистом года стал Моргенштерн. Альбом «Легендарная пыль», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считаные дни и получил звание «Альбом года».
Кроме того, его трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, поэтому Моргенштерн победил и в номинации «Хит года в Клипах». Внимание к рэперу соцсеть оценила, присудив ему звание «Артиста года».
В номинации «Прорыв года» выиграл битмейкер Slava Marlow. Он начинал с совместного творчества с Моргенштерном, но затем стал работать сольно. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлет по количеству прослушиваний в этом году.
Топ-10 треков, популярных во ВКонтакет в 2020 году:
- Тайпан & Agunda — Луна не знает пути
- MORGENSHTERN & Витя АК — РАТАТАТАТА
- MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac
- Ramil’ — Сияй
- The Limba & Andro — X.O
- Miyagi & Andy Panda — Kosandra
- Artik & Asti — Девочка танцуй
- HENSY — Поболело и прошло
- Raim — Двигаться
- Dabro — Юность