Федеральный суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов

Федеральный суд Соединенных Штатов отказался пересмотреть результаты выборов 3 ноября — судья Бретт Людвиг отклонил иск президента США Дональда Трампа

«Поскольку истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания (по проведению выборов), его иск должен быть отклонен», — приводит РИА Новости постановление судьи Бретта Ладвига.

По официальным данным, демократ Джо Байден выиграл у Трампа в Висконсине с отрывом менее чем в 0,7 процентного пункта, или 20,7 тысячи голосов. В результате Байден получил всех 10 выборщиков от Висконсина, который Трамп четыре года назад выиграл также с минимальным отрывом.

«Это исключительный иск. Действующий президент, который безуспешно боролся за переизбрание, попросил федеральный суд помочь аннулировать результаты народного голосования, основываясь на спорных вопросах проведения выборов, которые он очевидным образом мог поднять до голосования. Суд все равно дал истцу шанс отстаивать свою правоту, и тот проиграл по существу дела», — заявил судья.

Байден заручился на всеобщих выборах поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее нынешний глава администрации США не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей.

Американская избирательная — сложна. Формально избираются не президент, а члены коллегии выборщиков. Именно они 14 декабря должны собраться в столицах своих штатов и провести собственное голосование. К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената и на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января должны быть утверждены. 20 января пройдет церемония инаугурации президента США.