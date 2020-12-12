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Азербайджан атаковал позиции армян в Нагорном Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Минобороны РФ подтвердило факт нарушения режима прекращения огня

Наступление началось в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд на юге региона. В армянском Минобороны подчеркнули, что войска «предпринимают соразмерные действия» для отражения атаки.

О прекращении огня в Нагорном Карабахе было объявлено в ночь на 10 ноября. В соответствии с договоренностями, Азербайджан получил частичный контроль территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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Ранее армянские вооруженные силы ранее покинули Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха. Соглашение предусматривало возвращение Азербайджану Кельбаджарского района до 15 ноября, Агдамского района — до 20 ноября, Лачинского района — до 1 декабря.

Контролируют выполнение договоренностей российские миротворцы — 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц специальной и автомобильной техники, переброшенные в Карабах сразу после подписания перемирия.

Тема: Карабахский конфликт
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