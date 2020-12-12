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Cyberpunk 2077 заработала полмиллиарда долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yu. Samoilov / Attribution License

Количество предзаказов на Cyberpunk 2077 составило 8 миллионов копий, соответствующая информация обнародована компанией CD Projekt RED. Таким образом, студия заработала более 500 миллионов долларов сразу после релиза игры.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на ПК, PlayStation 4|5, Xbox Series X и S, Xbox One и Google Stadia. Сразу после старта продаж Cyberpunk 2077 установила рекорд сервиса Steam — в игровых сессиях одновременно находились более миллиона активных пользователей.

Ожидается, что студия CD Projekt RED проведет встречу с инвесторами в начале 2021 года, на которой поделится своими планами. В частности, игра Cyberpunk 2077 должна получить мультиплеер.

Cyberpunk 2077 — видеоигра в жанре action, которая продолжает настольную ролевую игру Cyberpunk 2020. Действие разворачивается в городе Найт-Сити, а главным героем является наемник по имени Ви.

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