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Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минстрой России спрогнозировал среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в России первое полугодие 2021 года — 49 173 рубля, что на 1,1% выше средней стоимости жилья в текущем полугодии, следует из документов Минстроя.

Цена квадратного метра в среднем по стране будет на 539 рублей больше, чем во втором полугодии 2020 года, приводят «Известия» расчеты ведомства. Больше всего недвижимость подорожает в Москве, Амурской и Сахалинской областях, а также Приморском и Хабаровском краях — от 8 тысяч рубля до 9,5 тысячи рублей. В Якутии и Ленинградской области цены поднимутся в пределах 4 тысяч рублей.

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В части субъектов стоимость квадратного метра увеличится на 2-3 тысячи рублей. В их числе Санкт-Петербург, Севастополь, ЯНАО, Удмуртия и др. В Московской, Кировской, Новосибирской, Псковской и других областях стоимость квадратного метра жилья может вырасти до 2 тысяч рублей, Еще в 34 субъектах, среди которых Крым, Мордовия, Тува, цены на недвижимость останутся на прежнем уровне.

Цены за квадратный метр в 2021 году снизятся только в Бурятии — с 78,18 тысячи до 61,26 тысячи рублей. Самые низкие цены на жилье в 2021 году будут в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тысячи рублей, следует из расчетов ведомства.

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Топ комментариев

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...

CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.

лачинов

Вы бы хоть первым жильем семьи обеспечивали. Где им детей делать - растить? За занавесочкой в родительской...

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...