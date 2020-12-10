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Правительство объявило войну растущими ценам на продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Президент России, а за ним председатель правительства РФ начали борьбу с ростом цен на основные продуктовые товары. Министерства и ведомства получили массу поручений — по мониторингу, выявлению и «убеждению» нерадивых производителей.

Владимир Путин в среду начал совещание по экономическим вопросам не с макропоказателей, не с безработицы и даже не с доходов россиян, снизившихся в 2020 году.

Глава государства обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. И попросил не приплетать к «взлетающим» ценам коронавирус с его последствиями для экономики.

«Рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Сахарный песок — министр сельского хозяйства сейчас докладывал — внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли?» — сыпал вопросами Путин.

Сахар-песок, по данным Росстата, с начала года поставил ценовой рекорд. Его стоимость увеличилось более, чем на 70%. На втором месте растительное масло — более 25%. 

Президент обратил  внимание на попытку производителей и экспортеров подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности, что и стало причиной безудержного удорожания продуктов. Впрочем, никто этого и не скрывал.

Начали кормить заграницу

С начала года рубль падал, доллар рос. При этом за рубежом из-за неурожая подсолнечника увеличивался спрос на семена и подсолнечное масло. Внезапно больше масла стал потреблять Китай, и вообще в мире начали отказываться от пальмового масла. В результате российские производители и поставщики, видя хорошую перспективу заработка, стали ориентироваться в первую очередь на экспорт и расчеты в валюте.

В ноябре мировой спрос вырос до рекордных значений, цены на масло в России рванулись за ним. 

А сахар подорожал из-за неурожая свеклы. Недостаток овоща привел к снижению объемов переработки и к росту себестоимости продукта. Вторая причина удорожания похожа на ситуацию с подсолнечником — ориентировка производителей на экспорт. Третья — падение курса рубля. Слабый рубль гарантирует конкурентоспособность российского сахара на международном рынке.

Теперь все подешевеет?

В среду Путин попросил правительство взять ситуацию под контроль. В четверг глава правительства РФ Михаил Мишустин собрал совещание с подчиненными.

«Обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо», — начал Мишустин.

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Он напомнил, что осенью чиновники видели тенденцию к росту цен, но тогда многие объяснили ее сезонным фактором, и не учли увеличение объемов экспорта этих товаров, динамику мировых цен, рост курса валют.

«Сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась. Ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности», — заявил председатель правительства.

Минпромторгу он поручил отслеживать динамику цен в розничных сетях, а к ФАС обратился с просьбой вспомнить о противодействие картельным сговорам по повышению цен. Минэкономразвития совместно с Росстатом должны не забывать о мониторинге цен, статистике и выявлении точек роста. Минсельхоз должен провести переговоры с производителями. 

Производителей при этом ждут не только переговоры. Но и вынужденное ограничение на экспорт. Некоторым с нового года придется платить увеличенные пошлины за экспорт продукции. Мишустин уже подписал постановление об увеличении ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса с января.

Это, по убеждению власти, позволит снизить объем экспорта жизненно важных продуктов и сдержать рост цен на такую продукцию. «Конечно, этим решением мы не ограничимся», — также пообещал премьер.

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