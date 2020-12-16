Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр

Современный зритель ценит качество изображения и звука, удобство просмотра и, конечно, разнообразие контента. Все это реализовано в видеосервисе Wink, который имеет ряд преимуществ перед другими подобными платформами, в том числе благодаря объединению личного кинотеатра и телевидения.

Все больше россиян осознанно выбирают легальные сервисы. С февраля по сентябрь 2020 года доля платящих пользователей онлайн-кинотеатров выросла практически в два раза. Одновременно растет и количество онлайн-кинотеатров. Только в официальном реестре Роскомнадзора, куда вошли сервисы с посещаемостью более 100 тысяч зрителей в сутки, более 20 онлайн-кинотеатров. Wink — в их числе.

Видеосервис Wink — проект Ростелекома. Сервис разработан на довольно новой для России технологии — OTT-платформе, которая работает без прямой связки с провайдером, а это значит, что пользоваться им могут все интернет-пользователи с любым провайдером.

При этом есть и преимущества провайдера-разработчика. Например, обязательная бесплатная трансляция федеральных пакетов ТВ-каналов. Разберемся подробнее — как работает Wink, что в нем особенного и какая часть бесплатна.

Мультискрин

Wink — мультиплатформенная система. Она позволяет подключить к одному аккаунту сразу до пяти устройств. Сервис работает на приставках Android TV и Apple TV, телевизорах Smart TV, телевизорах с операционными системами Android, Tizen (Samsung) и WebOS (LG).

Есть мобильное приложение для Android и iOS. Для стационарных компьютеров и ноутбуков создана полнофункциональная веб-версия.

Wink синхронизируется на всех подключенных к аккаунту устройствах. Поэтому фильм или сериал можно начать смотреть дома, а продолжить — по дороге на работу.

20 телеканалов бесплатно

Видеосервис Wink транслирует 20 основных федеральных телеканалов бесплатно для всех и даже без регистрации.

В этот список входят Первый канал, «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», ОТР, «ТВ Центр», НТВ, «РЕН-ТВ», ТВ-3, Пятый канал, «Матч ТВ», «Карусель», «Муз-ТВ», СТС, ТНТ, «Пятница», «Домашний», «Спас», «Мир» и «Звезда».

Всего в «Винке» около 300 телеканалов. Они поделены по темам: спортивные, музыкальные, познавательные, кулинарные, информационные, 18+.

Собственная медиатека Wink насчитывает 25 тысяч фильмов, сериалов и познавательных передач, а также 284 ТВ-канала. Партнеры сервиса — онлайновые кинотеатры «Амедиатека», Start, More.tv.

Пользователь может просматривать архив ТВ-каналов за прошедшие трое суток, ставить прямой эфир на паузу и записывать передачи для просмотра в течение 30 дней. Правда, запись передач возможна только на ТВ-приставке со специальным хранилищем, при этом ряд каналов могут ограничивать доступ к архиву.

Разнообразие тарифов

Wink предлагает гибкую ценовую политику. Контент можно приобретать поштучно или же оформлять месячные подписки.

Фильм или сериал можно арендовать 48 часов — это будет стоить 100-150 рублей в зависимости от качества. Либо купить навсегда в свою коллекцию по цене дешевле, чем билет в кинотеатр.

Также сервис предлагает разнообразные подписки на месяц — стоимость зависит от количества в них фильмов, сериалов и ТВ-каналов. Чтобы пользователь получил именно тот контент, который ему действительно интересен, есть бесплатный пробный период.

В подарок от Ростелекома в новогодней онлайн-игре можно получить подписку «Новогодняя». Для этого достаточно заработать 50 баллов за правильный ответ на вопрос о кино или по другой теме, и обменять их на подписку.

Голосовое управление

Видеосервисом Wink можно управлять при помощи голосовых команд, исполняемых виртуальными ассистентами «Маруся» и «Алиса». Это работает через умную колонку «Капсула» и «Яндекс Станция» или приложение «Маруся – голосовой помощник», а также приложение «Яндекс».

С помощью голосового управления можно находить и включать любимые фильмы и сериалы, запускать и переключать телеканалы, а также управлять громкостью и воспроизведением.

Автонастройка качества видео

Не все онлайн-кинотеатры подстраивают воспроизведение видео под скорость интернета, Wink это умеет. Пользователь может выбрать настройки потока: максимальный, средний, минимальный или авто.

Режим «авто» поток будет регулироваться в зависимости от текущей скорости интернета, чтобы трансляция не зависала и картинка не рассыпалась, если, например, просмотр канала осуществляется за городом на мобильном интернете.

Остальные режимы будут форсированно устанавливать поток вне зависимости от скорости интернета на максимальные, средние или минимальные настройки соответственно.

Платформа-советчик

Wink не только делит фильмы и сериалы по жанрам, но и организует контент в подборки. Возможно это благодаря специально разработанной начинке in-house с рекомендательной системой, которая советует пользователю фильмы и сериалы.

«Мы долгое время обучали рекомендательную систему, чтобы "искусственный интеллект" мог подсказывать зрителям максимально релевантный контент, основываясь на истории просмотров, времени просмотра, и кликах по интерфейсу. И не только фильмов, но и телепередач», — рассказывал операционный директор сервиса Олег Никитин.