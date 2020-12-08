Фильм «Чудо-женщина: 1984» восхитил зарубежных кинокритиков

Западные журналисты, посмотревшие «Чудо-женщину: 1984», сошлись во мнении, что картина получилась более чем удачная.

Практически все рецензенты сошлись во мнении, что у Пэтти Дженкинс получилось снять один из лучших сиквелов в современном Голливуде. Авторы хвалят всех актеров, хорошо проработанных персонажей и сам сюжет.

«Фильм выглядит масштабнее, чем первый, и в то же время содержательнее. Полным-полно Дианы Принс и эпичных моментов с Чудо-женщиной — Галь Гадот на высоте!», — написал обозреватель «ComicBook» Брэндон Дэвис в Twitter.

В США картина выйдет 25 декабря одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. Российские зрители смогут оценить фильм лишь с 14 января 2021 года.