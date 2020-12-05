Сбербанк ошибочно списал россиянам деньги

Клиенты Сбербанка в субботу столкнулись с ошибочным списанием денег с банковских карт, сообщает пресс-служба кредитной организации. Подчеркивается, что сбой затронул держателей карт Visa и был оперативно устранен.

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов мог столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам Visa. Все неполадки уже устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Пользователи Сбербанка массово жалуются на проблемы в аккаунте банка в Twitter. В частности, клиенты пишут, что деньги при покупках или переводах списываются с их карточных счетов, но не поступают получателю.

По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои на популярных ресурсах в Сети, клиенты Сбербанка стали массово жаловаться на проблемы в работе систем кредитной организации примерно в 15.00 по московскому времени.