Чеснок посчитали опасным продуктом

Чеснок — достаточно агрессивный продукт, он может быть опасен, несмотря на полезные свойства, предупредила врач-диетолог Инна Заикина.

Так, чеснок нельзя употреблять людям с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни, отметила специалист в интервью «Комсомольской правде». У таких людей он способен усугубить симптоматику заболеваний.

Издавна чеснок применяют в народной медицине. Так, он довольно эффективно понижает давление. Кроме этого, этот овощ понижает уровень холестерина, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек в сосудах.

В чесноке содержатся фитонциды — летучие вещества, которые подавляют рост бактерий, вирусов, грибов. В частности, регулярное употребление чеснока в пищу помогает бороться с паразитами в кишечнике.