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Путин пообещал увеличить территорию России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, заявил президент Владимир Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России», передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что все происходящее на северных территориях представляет интерес для России, поскольку более 70% страны находится в северных широтах. Путин подчеркнул, что освоение Арктики — будущее России, особенно в части добычи полезных ископаемых.

При этом президент добавил, что природа северных территорий уязвима, поэтому хозяйственная деятельность должна подстраиваться под особенности Арктики таким образом, чтобы минимизировать экологический риск.

Ранее ООН признала часть арктического шельфа территорией России, соответствующее решение приняла подкомиссия международной организации. По оценке экспертов, шельф содержит огромные запасы природных ресурсов.

По оценке экономистов, уже сейчас проекты в Арктике приходится около 10% ВВП и почти 20% российского экспорта, в дальнейшем это число будет расти. Однако для освоения новых северных территорий потребуются серьезные инвестиции.

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Disobedient

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