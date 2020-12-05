Трамп подписал «акт Родченкова»

Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый закон, названный по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Закон разрешает преследовать за допинг любого человека на международных соревнованиях с участием США.

Антидопинговый акт Родченкова влечет уголовные санкции против определенных лиц, вовлеченных в международные допинговые сговоры, и требует возмещения ущерба для жертв подобных сговоров, уточняет пресс-служба Белого дома.

В законе речь идет об изготовлении, использовании и распространении запрещенных препаратов. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. Для группы лиц штраф составит до 1 миллиона долларов.

Под действие акта подпадают нарушения антидопинговых правил, совершенные на крупных международных соревнованиях. Такими считаются те, где участвуют американские спортсмены и атлеты из трех других стран.

Действие закона будет распространяться на турниры, которые проводятся в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом WADA раскритиковали закон, так как он ставит под угрозу наличие единой международной системы антидопингового контроля.

Кремль также заявил, что Россия не согласна с попытками США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Представитель президента России Дмитрий Песков утверждал, что «кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может».