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Трамп подписал «акт Родченкова»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый закон, названный по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Закон разрешает преследовать за допинг любого человека на международных соревнованиях с участием США.

Антидопинговый акт Родченкова влечет уголовные санкции против определенных лиц, вовлеченных в международные допинговые сговоры, и требует возмещения ущерба для жертв подобных сговоров, уточняет пресс-служба Белого дома.

В законе речь идет об изготовлении, использовании и распространении запрещенных препаратов. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. Для группы лиц штраф составит до 1 миллиона долларов.

Под действие акта подпадают нарушения антидопинговых правил, совершенные на крупных международных соревнованиях. Такими считаются те, где участвуют американские спортсмены и атлеты из трех других стран.

Действие закона будет распространяться на турниры, которые проводятся в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом WADA раскритиковали закон, так как он ставит под угрозу наличие единой международной системы антидопингового контроля.

Кремль также заявил, что Россия не согласна с попытками США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Представитель президента России Дмитрий Песков утверждал, что «кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может».

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