Склад пластика вспыхнул в Омске

Фото: © ГУ МЧС по Омской области
Крупный пожар начался на складе пластика в Кировском округе
Омска в пятницу, о происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.
По информации ведомства, пожар начался в 11.48 по местному
времени (7.48 мск). К тушению масштабного возгорания привлекли 86 человек и 20
единиц спецтехники.
Пожар удалось локализовать более чем через три часа, его
площадь была более 4 тысяч квадратных метров. Известно, что пострадавших в нем
нет. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео происшествия.