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Склад пластика вспыхнул в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Омской области

Крупный пожар начался на складе пластика в Кировском округе Омска в пятницу, о происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

По информации ведомства, пожар начался в 11.48 по местному времени (7.48 мск). К тушению масштабного возгорания привлекли 86 человек и 20 единиц спецтехники.

Пожар удалось локализовать более чем через три часа, его площадь была более 4 тысяч квадратных метров. Известно, что пострадавших в нем нет. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео происшествия.


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