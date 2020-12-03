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Песков объяснил, почему Путин не стал встречаться с Чубайсом

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несущественным отсутствие личной встречи Владимира Путина и Анатолия по поводу увольнения последнего с поста главы «Роснано». Они могут поговорить и по телефону, заявили в Кремле

Планов личной встречи между Чубайсом и Путиным не было. «Не было таких планов. Не то, чтобы кто-то отказался», — приводит РБК слова Пескова. «Нет четкого протокола, что должен обязательно быть на встрече уходящий руководитель. Это не означает, что у президента нет и не было контактов с Чубайсом. Они могут общаться по телефону», — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, как президент России оценивает 12-летнюю работу Чубайса на посту госкорпорации, Песков отметил, что накануне президент на встрече с будущим главой «Роснано» Сергеем Куликовым в целом говорил, что эта компания является очень важным институтом для продвижения новых технологий.

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«Во всем мире такие компании имеют определенный процент «невыстреливших» активов. Тоже самое есть и у этой компании. Но в то же время есть и важные достижения», — заключил Песков.

Официально о смене руководителя «Роснано» было объявлено накануне на встрече Владимира Путина с приходящим на смену Чубайсу Сергеем Куликовым, зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии.

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