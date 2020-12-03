Песков объяснил, почему Путин не стал встречаться с Чубайсом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несущественным отсутствие личной встречи Владимира Путина и Анатолия по поводу увольнения последнего с поста главы «Роснано». Они могут поговорить и по телефону, заявили в Кремле

Планов личной встречи между Чубайсом и Путиным не было. «Не было таких планов. Не то, чтобы кто-то отказался», — приводит РБК слова Пескова. «Нет четкого протокола, что должен обязательно быть на встрече уходящий руководитель. Это не означает, что у президента нет и не было контактов с Чубайсом. Они могут общаться по телефону», — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, как президент России оценивает 12-летнюю работу Чубайса на посту госкорпорации, Песков отметил, что накануне президент на встрече с будущим главой «Роснано» Сергеем Куликовым в целом говорил, что эта компания является очень важным институтом для продвижения новых технологий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин отругал чиновников за отсутствие шапок

«Во всем мире такие компании имеют определенный процент «невыстреливших» активов. Тоже самое есть и у этой компании. Но в то же время есть и важные достижения», — заключил Песков.

Официально о смене руководителя «Роснано» было объявлено накануне на встрече Владимира Путина с приходящим на смену Чубайсу Сергеем Куликовым, зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии.