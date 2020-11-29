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Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз

Источник:
РИА Новости
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Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском сделал замечание чиновникам без шапок. В Иркутской области в это время было минус 20 градусов.

Участие в телемосте с президентом приняли вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. Они сняли капюшоны и головные уборы, как только президент вышел на связь.

Путин, увидев это, попросил чиновников надеть шапки. «Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало», — сказал президент.

Мэр Усолья-Сибирского позднее признался в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что было холодно, но полчаса потерпеть можно было. «Первое лицо государства, прямой эфир», — пояснил он.

В Усолье-Сибирском десятки лет работало предприятие «Усольехимпром». В 2010 году оно обанкротилось. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами. Кроме того, там находится много емкостей с отходами.

На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ситуацию под свой личный контроль взял президент России.

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