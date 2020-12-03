Lada XRay лишилась штатной сигнализации

Семейство Lada XRay осталось без функции охранной сигнализации, раньше она была на всех комплектациях этого семейства.

Опция «Охранная сигнализация» исчезла из прайсов Lada XRay и Lada XRay Cross с декабря, на это обратило внимание издание «Лада.Онлайн».

Электронный блок управления системы охраны по-прежнему устанавливается, но функция сигнализации в нем деактивирована. Система сейчас работает как центральный замок.

Дилерские центры Lada эту функцию не активируют, но специалисты неофициальных сервисов могут справиться с этой задачей. Пресс-служба автопроизводителя не прокомментировала данную ситуацию.