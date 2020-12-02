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Мужчина в Горно-Алтайске захватил банк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мужчина в Горно-Алтайске вечером в среду ворвался в банк и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая взрывом.

«При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тысяч рублей. Сейчас он задержан», – сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Как уточняет ТАСС, мужчина ворвался в офис Сбербанка в центре города в районе автовокзала. Специалисты проверили помещение банка, однако взрывных устройств не обнаружили.


При этом Telegram-канал Mash утверждает, что сам мужчина в банк не приходил. Якобы он позвонил в отделение и заявил свои требования, в противном случае угрожая взрывом.

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