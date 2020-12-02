Игра Fortnite запустила платную подписку

Epic Games запустила платную подписку в популярной онлайн-игре Fortnite, она стала доступна 2 декабря. Услуга является добровольной и дает геймерам дополнительный контент.

Подписчики будут ежемесячно получать эксклюзивные облики для персонажей, тысячу единиц игровой валюты и свежий боевой пропуск. Для обычной покупки эксклюзивные вещи будут недоступны.

Каждый месяц подписки будет стоить 719 рублей. В декабре в набор для владельцев подписки входит Галаксия с эксклюзивной экипировкой с дополнительным вариантом стиля, киркой «Космический ламорог» и украшением на спину «Расколотый мир».



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Подписку можно купить сразу в магазине предметов Fortnite или на экране покупки боевого пропуска. Отменить подписку будет можно в любой момент на вкладке «Отряд Fortnite». При этом оплаченное время подписки продолжит действовать.