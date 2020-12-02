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Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» успешно сел на Луне

Источник:
ТАСС
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Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5»
Фото: © Кадр из видео

Возвращаемый модуль китайской миссии «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны, сообщает Китайское национальное космическое управление.

«После приземления спускаемый аппарат под управлением с Земли официально начал свою работу на поверхности Луны, которая продлится двое суток», — говорится в сообщении.

В 22.57 по пекинскому времени (17.57 мск) спускаемый аппарат, в состав которого входит взлетный модуль, начал снижение с высоты 15 километров от лунной поверхности. При помощи двигателя мощностью 7,5 килоньютонов он погасил скорость с 1,7 километра в секунду до нуля.

Место посадки находится к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря — Океана Бурь — на северо-западе видимой части Луны. Возраст поверхности в этом районе составляет несколько миллиардов лет. Получение образцов породы с этой части естественного спутника Земли позволит ученым получить более полное представление о его формировании.

Замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев от лица госкорпорации поздравил китайских коллег с успешным прилунением аппарата «Чанъэ-5». Он пожелал Китайскому национальному космическому управлению в полной мере выполнить программу и успешно доставить лунный грунт на Землю

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