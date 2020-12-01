Сбербанк предложит клиентам единый кошелек вместо карты

Сбербанк предложит клиентам вместо карты единый электронный кошелек с дебетовыми и кредитными продуктами, а также бонусами «спасибо», сообщил зампред правления банка Кирилл Царев.

В результате все деньги клиента будут храниться в одном месте, у него будет постоянный доступ не только к собственным средствам, но и к бонусным, а также кредитным средствам, с возможностью настройки каскадного списания, передает «Интерфакс».

Пользователь сможет задать для электронного кошелька очередность списания средств, например, после списания бонусов «спасибо» будет произведено списание с дебетовой карты, если на ней недостаточно средств, то с кредитной карты.

Сейчас у клиента обычно несколько банковских карт, при этом списание средств возможно с какой-то конкретной карты, на которой может быть недостаточно денег. Например, нередко такая ситуация возникает в сервисах подписки.

«По нашим данным, до 10% транзакций отклоняется именно по этой причине. При этом у каждого десятого клиента было достаточно средств на других картах или была открыта кредитная карта», — уточнил Царев.