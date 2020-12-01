Сенатор рассказала, кто получит две пенсии в декабре

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, какая категория пенсионеров получит две выплаты в декабре.

«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам», — сказала сенатор в интервью «Парламентской газете».

В частности, пенсии планируется выплатить тем гражданам, которым их начисляют через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно. По словам Бибиковой, гражданам начислят средства в конце декабря.

«Сумма придет полностью — за весь январь», — пояснила сенатор. Предполагается, что уже с 4 января «Почта России» будет работать в обычном режиме.

Ранее Бибикова сообщила, что с 1 января 2021 года страховые пенсии будут увеличены в среднем на 1 тысячу рублей.