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Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Antares 610 / CC0

Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов. Экс-глава РАН заразился коронавирусной инфекцией

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013-2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — сказал Иванов РИА Новости.

В пресс-службе Академии наук уточнили, что Фортов болел коронавирусной инфекцией. «Пандемия не щадит никого. Отечественная и мировая наука понесли невосполнимую утрату», — отметил портал «Научная Россия».

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в подмосковном городе Ногинске. В 1968 году с отличием окончил Московский физико-технический институт по специальности «Термодинамика и аэродинамика».

Работал в Институте химической физики и в Институте высоких температур АН СССР. В 1982 году стал профессором, в 1987-м — членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991-м — академиком РАН. В 2013-2017 годах был президентом РАН. Его основные работы посвящены физике колебаний и волн, экстремальным состояниям вещества.

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Топ комментариев

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

cre

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