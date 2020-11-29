Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН

Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов. Экс-глава РАН заразился коронавирусной инфекцией

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013-2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — сказал Иванов РИА Новости.

В пресс-службе Академии наук уточнили, что Фортов болел коронавирусной инфекцией. «Пандемия не щадит никого. Отечественная и мировая наука понесли невосполнимую утрату», — отметил портал «Научная Россия».

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в подмосковном городе Ногинске. В 1968 году с отличием окончил Московский физико-технический институт по специальности «Термодинамика и аэродинамика».

Работал в Институте химической физики и в Институте высоких температур АН СССР. В 1982 году стал профессором, в 1987-м — членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991-м — академиком РАН. В 2013-2017 годах был президентом РАН. Его основные работы посвящены физике колебаний и волн, экстремальным состояниям вещества.