«Леха из деревни» получил усилитель связи

Интернет-магазин отправил усилитель связи омскому блогеру «Лехе из деревни», который пожаловался на то, что вынужден учиться на березе.

Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района Омской области записал видеообращение к губернатору региона Александру Буркову, где рассказал, что вынужден учиться на березе, потому что скорость интернета дома не позволяет созваниваться с преподавателями для дистанционного обучения. В итоге власти пообещали помочь, но первыми откликнулись частные компании.

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«На прошлой неделе пришла первая помощь – интернет-магазин iSello отправил мне усилитель сотовой связи, который решил вопрос с интернетом в доме», – написал блогер в своем Instagram в среду.

Он замерил скорость интернета в своей деревне на земле и на березе. Выяснилось, что, если стоять на асфальте, скорость 8,6 мегабит в секунду, а на дереве – 24,7 мегабит в секунду.