НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

«Леха из деревни» получил усилитель связи

Источник:
Sibnet.ru
304 3
Фото: © instagram.com/omskiy.kolhoznik/

Интернет-магазин отправил усилитель связи омскому блогеру «Лехе из деревни», который пожаловался на то, что вынужден учиться на березе.

Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района Омской области записал видеообращение к губернатору региона Александру Буркову, где рассказал, что вынужден учиться на березе, потому что скорость интернета дома не позволяет созваниваться с преподавателями для дистанционного обучения. В итоге власти пообещали помочь, но первыми откликнулись частные компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОмич озадачил Друзя вопросом про Набокова 

«На прошлой неделе пришла первая помощь – интернет-магазин iSello отправил мне усилитель сотовой связи, который решил вопрос с интернетом в доме», – написал блогер в своем Instagram в среду.

Он замерил скорость интернета в своей деревне на земле и на березе. Выяснилось, что, если стоять на асфальте, скорость 8,6 мегабит в секунду, а на дереве – 24,7 мегабит в секунду.

Еще по теме
«Лехе из деревни» пообещали быстрый интернет в этом году
Омский студент создал петицию в защиту дистанционки
Перенесены сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
Удаленку отменили в школах Кузбасса
смотреть все
Жизнь #Образование #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Саакашвили предсказал украинской экономике катастрофу
•
Экзамен на права завершится при непристегнутом ремне
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число погибших от COVID в Красноярском крае достигло 1 тысячи
Сибирь 25.11.2020 15:57
Художник поселил Человека-паука в сибирской глубинке
Сибирь 25.11.2020 15:17
Более 5 млн украли на ремонте томской трассы в рамках нацпроекта
Сибирь 25.11.2020 14:30
Машина полиции из-за автобуса врезалась в дом в Кызыле. ВИДЕО
Сибирь 25.11.2020 14:19
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7997
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
7015
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4288
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3943
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Саакашвили предсказал украинской экономике катастрофу
•
Экзамен на права завершится при непристегнутом ремне
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Muzykant

И как тогда эти 99% тот же ватсап устанавливают?Не видел ещё ни одного телефона принесённого в ремонт...