«Лехе из деревни» пообещали быстрый интернет в этом году

Учившийся на березе омский студент Алексей Дудоладов встретился с губернатором региона Александром Бурковым. Сельчанину пообещали провести широкополосный интернет до конца года.

В этом месяце блогер Леха из деревни Станкевичи Называевского района Омской области прославился на всю страну. Он записал видеообращение к губернатору, где рассказал, что вынужден учиться дистанционно на березе, так как в населенном пункте скорость интернета не позволяет созваниваться с преподавателями по видео. Когда история получила известность, студенту предложил встретиться Бурков. Видеозаписи со встречи Дудоладов опубликовал в своем Tik Tok в воскресенье.

«Мы попросили людей помочь, они готовы в часном порядке выехпть, установить передатчик», – сказал губернатор.

Кроме того, он предложил Дудоладову войти в состав регионального общественного совета по связи.