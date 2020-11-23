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«Лехе из деревни» пообещали быстрый интернет в этом году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/omskiy.kolhoznik

Учившийся на березе омский студент Алексей Дудоладов встретился с губернатором региона Александром Бурковым. Сельчанину пообещали провести широкополосный интернет до конца года.

В этом месяце блогер Леха из деревни Станкевичи Называевского района Омской области прославился на всю страну. Он записал видеообращение к губернатору, где рассказал, что вынужден учиться дистанционно на березе, так как в населенном пункте скорость интернета не позволяет созваниваться с преподавателями по видео. Когда история получила известность, студенту предложил встретиться Бурков. Видеозаписи со встречи Дудоладов опубликовал в своем Tik Tok в воскресенье.

«Мы попросили людей помочь, они готовы в часном порядке выехпть, установить передатчик», – сказал губернатор.

Кроме того, он предложил Дудоладову войти в состав регионального общественного совета по связи.

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