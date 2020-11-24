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Омич озадачил Друзя вопросом про Набокова и выиграл 100 тысяч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр youtube.com/watch?v=v25Z4Zhk79k

Житель Омска Игорь Петраков в шоу «Что? Где? Когда?» задал вопрос о писателе Владимире Набокове, на который не смогла ответить команда знатоков, и выиграл 100 тысяч рублей.

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Выпуск с участием омича показали в воскресенье на Первом канале. Зритель спросил у знатоков, что писатель Владимир Набоков называл «кружевным колесом» или «колесом солнца».

Знатоки предположили, что Набоков мог назвать так крыло бабочки или снежинку. Александр Друзь предположил, что так писатель мог выразиться о русском языке. Окончательным ответом стал «калейдоскоп» и он оказался неверным – правильным стал ответ «паутина».

В итоге выпуска знатоки проиграли зрителям. Омич получил фиксированный приз – 100 тысяч рублей.

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