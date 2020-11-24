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Китайский зонд привезет образцы лунного грунта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Китайская автоматическая лунная станция «Чанъэ-5» успешно вышла на орбиту Земли. Зонд должен будет впервые за 44 года доставить с Луны на Землю новые образцы ее грунта, сообщает Китайское национальное космическое управление.

Аппарат после серии маневров выйдет на траекторию полета к естественному спутнику Земли. В рамках миссии китайская станция должна совершить посадку в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Главная задача «Чанъэ-5» — собрать около 2 килограммов геологической породы и вернуть их на Землю. Посадка китайского зонда на Луне планируется 29 ноября, на поверхности аппарат проведет примерно 14 земных дней.

Отмечается, что аппарат не оборудован радиоизотопными нагревателями, чтобы выдержать холодные лунные ночи, поэтому он должен взлететь до истечения лунных суток, которые длятся две недели.

Посадка спускаемого аппарата с капсулой планируется 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю.

В рамках миссий советских станций «Луна» в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 326 граммов лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе «Аполлон», привезли 391 килограмм.

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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...