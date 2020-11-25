Дума Томска обсудит отмену прямых выборов мэра

Дума Томска в среду рассмотрит вопрос об отмене прямых выборов мэра после ареста главы города Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Вопрос планируется рассмотреть на заседании постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам. Оно состоится в среду в 11.00 по местному времени, сообщается на сайте Думы. Инициатива принадлежит депутату Игорю Чернышеву.

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«Предлагаю томичам и партии "Единая Россия" пересмотреть отношение к моей инициативе об отмене прямых выборов мэра Томска. Хватит искушать судьбу. Не получается у вас избирать мэра. Сегодняшний состав городской Думы позволяет подобрать действительно интересную кандидатуру», – написал Чернышев в Facebook.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября. Его подозревают в превышении должностных полномочий, уголовное дело связано с интересами ОАО «Томское пиво», которым Кляйн руководил до того, как занять пост мэра. Глава города временно отстранен от должности.