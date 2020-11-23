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Вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Все вакцины от коронавируса добавят в российский перечень жизненно важных лекарств, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Всего в список необходимых препаратов со следующего года добавят 25 наименований.

«В список будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса — вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ожидается, что до конца этого года в продажу поступит вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор». Кроме того, к продаже готова российская вакцина «Спутник V», которая стала первой в мире.

Ранее президент Владимир Путин на виртуальном саммите G20 разрекламировал российские вакцины от коронавируса и заявил, что Россия готова предоставить свои разработки всем нуждающимся странам.

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