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Эксперты перечислили пять самых опасных российских кораблей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Российский флот один из самых мощных в мире и американские военные стратеги, которые недооценивают его, делают ошибку, считают эксперты американского издания National Interest. Они назвали пять самых корабле ВМФ России.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 — крупнейший надводный боевой корабль в мире. Его основная задача в случае начала войны с США — преследование и уничтожение американских авианосцев.

Ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 также предназначен для борьбы с авианесущими кораблями противника. Этот боевой корабль вступил в строй в 1982 году.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 — единственный российский авианосец. Помимо авиакрыла из истребителей Су-33 и МиГ-29К, он также несет мощной бортовое вооружение — противокорабельные ракеты «Гранит» и ЗРК «Кинжал».

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Эсминец «Настойчивый» проекта 956 — флагманский корабль Балтийского флота. Имеет удачное сочетание противокорабельного и зенитного вооружения.

Корвет «Сообразительный» проекта 20380 — современный корабль, оснащенный модульным противокорабельным и противолодочным вооружением.

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