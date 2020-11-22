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Заповедник у Байкала показал фото наглого медведя и дерзкой косули

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Лось у солонца © facebook.com/zabaikpark

Фотоловушка, уставленная возле солонца для лосей в заповеднике Бурятии, зафиксировала летом не только сохатых. На территории кормушки безобразным поведением отметился медведь, а еще дерзкая косуля, осмелившаяся дразнить хозяина тайги, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

«Тут не соскучишься, вот где рай для фотографа-автомата. Лоси приходят очень часто, утром, днем и вечером, соль они любят. Медведь, вспугнув лосей, показал, кто здесь хозяин потоптавшись на солонце», — рассказали в пресс-службе.

Медведь доказывает свое превосходство лосям
Фото: © facebook.com/zabaikpark

Не успел косолапый отойти далеко от лосинного лакомства, как фотоловушка зафиксировала косулю, которая осмелилась дразнить медведя языком, а затем скрылась в чаще. Безусловно, копытное не намерено показывало язык медведю, просто фотоловушка зафиксировал забавный момент.

Косуля
Фото: © facebook.com/zabaikpark

Сотрудники заповедника у Байкала специально делают солонцы для лосей. Эти звери — настоящие «соляные жадины». При недостатке хлористого натрия у животных нарушается процесс обмена веществ: самка может не выносить потомство, а самец не отрастить рога. Растительный рацион сохатого не обеспечивает могучий организм достаточным количеством соли.

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