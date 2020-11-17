Умер российский режиссер Роман Виктюк

Режиссер и народный артист России Роман Виктюк умер в 84 года, сообщила пресс-служба московского Театра Романа Виктюка. В конце октября Виктюк попал в больницу с коронавирусом.



После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию. Официально причина его смерти не называется.

Роман Григорьевич Виктюк — российский театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. На его счету более 250 спектаклей.

Известность к Виктюку пришла в 1988 году, когда он на сцене московского театра «Сатирикон» поставил спектакль «Служанки» по одноименной пьесе французского драматурга Жана Жене. Женские роли в нем исполняли актеры-мужчины.

Смелые творческие решения режиссера обеспечили постановке широкую известность, сделав ее одной из наиболее резонансных театральных премьер времен перестройки. В 1991 году он создал в Москве «Театр Романа Виктюка» и занял в нем должность художественного руководителя.

Постановщик работал со многими известными артистами, некоторых из них открыл публике или вернул в профессию. В его спектаклях играли Елена Образцова, Алла Демидова, Сергей Маковецкий, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Дмитрий Певцов, Валентина Талызина, Маргарита Терехова.

Виктюк также преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссуры и мастерства актера музыкального театра, руководил мастерской, вел педагогическую деятельность в Институте театрального искусства (Москва).