НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Вселенная оказалась гигантским мозгом

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Фото: © NASA

Структура нейронных сетей человеческого мозга оказалась удивительно похожей на сеть галактик во Вселенной, обнаружили итальянские ученые. Исследователи полагают, что физические процессы, которые привели к структурированию материи в этих системах, действовали по одним и тем же законам.

Человеческий мозг функционирует благодаря наличию обширной нейронной сети, насчитывающей около 69 миллиардов нейронов. Наблюдаемая Вселенная состоит минимум из 100 миллиардов галактик, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Frontiers of Physics.

При этом нейроны и галактики расположены в виде длинных нитей и узлов и составляют только около 30% массы систем. Остальное приходится на компоненты, играющие пассивную роль. Для мозга это вода, для Вселенной — темная энергия.

#Наука
Нобелевская премия ушла в черную дыру

Более того, анализ показал, что распределение колебаний в нейронной сети мозжечка в масштабе от одного микрометра до 0,1 миллиметра следует той же прогрессии, что и распределение материи в космической паутине, но уже в более крупном масштабе — от 5 до 500 миллионов световых лет.

Ученые выяснили, что среднее количество соединений в каждом узле и тенденция кластеризации нескольких соединений в центральных узлах внутри сети у мозга и Вселенной очень сильно похожи. Фактически, «космическая паутина» идентичная нейронной сети мозга человека.

По мнению исследователей, удивительная степень сходства Вселенной и человеческого мозга предполагает, что самоорганизация обеих сложных систем проходила в соответствии с едиными принципами сетевой динамики.

Еще по теме
Подобный костным тканям материал для имплантатов разработали в Сибири
Конфликт разработчиков серебряных масок возник в Новосибирске
Ученые объяснили загадку планет-изгоев
Ученые раскрыли загадку гигантских дыр Антарктиды
смотреть все
Технологии #Наука #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Обама рассказал про попытку Путина его перевоспитать
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
•
Рекордный объем золота вывезли из России
•
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Примета ноября: шесть недель от первого снега до санного пути
Сибирь 17.11.2020 18:02
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Сибирь 17.11.2020 17:20
Богатырь из Омска поборолся за титул сильнейшего человека планеты
Сибирь 17.11.2020 16:08
Вандалы облили краской памятник писателя Тока в Туве
Сибирь 17.11.2020 15:18
Самое популярное
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3845
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3673
Поразивший всех участник «Голоса» выбрал малословного наставника
3432
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
2996
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Обама рассказал про попытку Путина его перевоспитать
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
•
Рекордный объем золота вывезли из России
•
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
22
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
20