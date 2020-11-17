Вселенная оказалась гигантским мозгом

Структура нейронных сетей человеческого мозга оказалась удивительно похожей на сеть галактик во Вселенной, обнаружили итальянские ученые. Исследователи полагают, что физические процессы, которые привели к структурированию материи в этих системах, действовали по одним и тем же законам.

Человеческий мозг функционирует благодаря наличию обширной нейронной сети, насчитывающей около 69 миллиардов нейронов. Наблюдаемая Вселенная состоит минимум из 100 миллиардов галактик, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Frontiers of Physics.

При этом нейроны и галактики расположены в виде длинных нитей и узлов и составляют только около 30% массы систем. Остальное приходится на компоненты, играющие пассивную роль. Для мозга это вода, для Вселенной — темная энергия.

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Более того, анализ показал, что распределение колебаний в нейронной сети мозжечка в масштабе от одного микрометра до 0,1 миллиметра следует той же прогрессии, что и распределение материи в космической паутине, но уже в более крупном масштабе — от 5 до 500 миллионов световых лет.

Ученые выяснили, что среднее количество соединений в каждом узле и тенденция кластеризации нескольких соединений в центральных узлах внутри сети у мозга и Вселенной очень сильно похожи. Фактически, «космическая паутина» идентичная нейронной сети мозга человека.

По мнению исследователей, удивительная степень сходства Вселенной и человеческого мозга предполагает, что самоорганизация обеих сложных систем проходила в соответствии с едиными принципами сетевой динамики.