Наука выяснила, к чему привел секс людей с неандертальцами

Международная группа ученых из Германии и США выяснила, когда предки Homo Sapiens (современных людей) начали скрещиваться с неандертальцами.

Неандертальцы — одни из ближайших вымерших родственников Homo sapiens. Предки обеих линий разошлись около 500 тысяч лет назад. Ученые, что считают неандертальцы скрещивались с предками современных людей. Геномы человеческих популяций за пределами Африки содержат от 1% до 2% ДНК неандертальцев.

Ученые считают, что лучшим объяснением большей части ДНК неандертальцев, обнаруженной в геноме современного человека, стал один крупный период скрещивания, произошедший около 47 тысяч лет назад и длившийся около 6,8 тысяч лет, приводит «Газета.ру» результаты исследования.

ДНК неандертальца сохранялась в геноме современного человека с течением времени. Чем дольше сохранялся фрагмент неандертальской ДНК, тем больше вероятность того, что он принес какую-то эволюционную пользу современному человеку.

Оказалось, что сохранившиеся гены неандертальцев связаны с цветом кожи, обменом веществ и иммунной системой, что, вероятно, принесло некую немедленную пользу современным людям, когда они столкнулись с новым эволюционным давлением за пределами Африки.

Команда выяснила, что когда период скрещивания людей и неандертальцев закончился, более 5% генома современного человека было неандертальским по происхождению. То есть, одним из родителей примерно каждого 20-го Homo sapiens был неандерталец.