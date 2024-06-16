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Наука выяснила, к чему привел секс людей с неандертальцами

Источник:
«Газета.ру»
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Международная группа ученых из Германии и США выяснила, когда предки Homo Sapiens (современных людей) начали скрещиваться с неандертальцами.

Неандертальцы — одни из ближайших вымерших родственников Homo sapiens. Предки обеих линий разошлись около 500 тысяч лет назад. Ученые, что считают неандертальцы скрещивались с предками современных людей. Геномы человеческих популяций за пределами Африки содержат от 1% до 2% ДНК неандертальцев.

Ученые считают, что лучшим объяснением большей части ДНК неандертальцев, обнаруженной в геноме современного человека, стал один крупный период скрещивания, произошедший около 47 тысяч лет назад и длившийся около 6,8 тысяч лет, приводит «Газета.ру» результаты исследования.

ДНК неандертальца сохранялась в геноме современного человека с течением времени. Чем дольше сохранялся фрагмент неандертальской ДНК, тем больше вероятность того, что он принес какую-то эволюционную пользу современному человеку.

Оказалось, что сохранившиеся гены неандертальцев связаны с цветом кожи, обменом веществ и иммунной системой, что, вероятно, принесло некую немедленную пользу современным людям, когда они столкнулись с новым эволюционным давлением за пределами Африки.

Команда выяснила, что когда период скрещивания людей и неандертальцев закончился, более 5% генома современного человека было неандертальским по происхождению. То есть, одним из родителей примерно каждого 20-го Homo sapiens был неандерталец.

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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

pepelmetal

Хорошая новость, туда им и дорога

mosquito__2010

Ха ха ха ха ) Такое позорище, испанский матерьбожья стыд

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?