Ученые допустили проживание инопланетян среди людей

Инопланетяне могут скрытно проживать среди землян, следует из новейшего исследования ученых Гарварда.

Специалисты предположили, что регулярные сообщения о так называемых «криптоземных существах» могут быть связаны с наблюдением инопланетян, которые тайно наблюдают за жизнью человечества, пишет The New York Post.

При этом ученые полагают, что инопланетяне также могут жить под землей или на базе внутри Луны. Кроме этого, они способны маскироваться под людей и путешествовать по планете, не вызывая подозрений.

Исследование, несмотря на довольно странные выводы, было инициировано, чтобы предложить альтернативное объяснение неопознанных воздушных явлений. Вместе с тем ученые Гарварда заключили, что их теории едва ли могут быть приняты многими людьми.