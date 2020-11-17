Подобный костным тканям материал для имплантатов разработали в Сибири

Томские ученые запатентовали способ получения материала для имплантатов, которые при нагрузке ведут себя так же, как живые ткани организма.

Задачей ученых было получить такой материал для имплантатов, который бы был биосовместимым, высокопрочным, коррозионностойким и долговечным, но при этом подобным живым костным тканям организма, сообщила во вторник пресс-служба ТГУ.

Получить такой материал удалось с помощью добавок порошка Ti к пористому сплаву на основе никелида титана. Свойства нового материала сравнимы с тем, как ведут себя костные ткани при физиологических нагрузках.

«Живые ткани изменяют свою форму под действием нагрузки не упруго, а по особой гистерезисной закономерности. Это очень необычный процесс: при начале деформирования биологическая система сильно сопротивляется и быстро накапливает напряжение, но потом выходит на плато – и дальше деформация идет без увеличения напряжений. А при разгрузке биологическая система как бы сопротивляется данной разгрузке и после снятия внешних напряжений полностью восстанавливает исходную форму», – рассказал один из авторов разработки Сергей Аникеев.

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В сплаве на основе никелида титана проявляется такая же зависимость изменения формы при нагрузках. Поэтому имплантаты, изготовленные из такого материала, соответствуют новейшим медицинским требованиям.

«Традиционные материалы для имплантатов, такие как титан, тантал, нержавеющая сталь, не способны проявлять гистерезисное формоизменение под действием нагрузки. Из них делают высокопрочные спицы, штифты, пластины, чтобы под действием нагрузок в организме человека они не изменили свою форму. Получается, что создаются статичные условия для работы в организме человека, в котором все вокруг находится в движении. А наш материал «живет» вместе с организмом», – пояснил Аникеев.