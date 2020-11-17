Создан проект-реконструкция последних 10 дней жизни группы Дятлова

Проект-реконструкция позволяет пользователям Сети самостоятельно расследовать таинственную гибель группы Дятлова, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Проект создали ТНТ и Ruptly. В основу реконструкции легли документальные материалы: фотографии, сделанные дятловцами незадолго до гибели, выписки из уголовного дела, интервью со следователями, местными жителями и ведущими экспертами, а также кадры и материалы из сериала «Перевал Дятлова».

Реконструкцияв точности восстанавливает последние 10 дней из жизни группы Дятлова: от сбора вещей и поездки на автобусе к началу турпохода до самостоятельного восхождения по тропе манси к финальной точке маршрута, на том самом безымянном перевале, названном позже в честь погибших туристов.

16 ноябряна канале ТНТ стартовал сериал «Перевал Дятлова», который состоит из двух сюжетных линий — похода дятловцев и расследования трагедии.