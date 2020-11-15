Сериал «Перевал Дятлова»: новая версия мистической трагедии

Убийство, мистика или несчастный случай? Что произошло с группой Дятлова в 1959 году, до сих пор точно не известно. Новый сериал «Перевал Дятлова» на канале ТНТ — одна из версий трагического события.

Премьера сериала «Перевал Дятлова» состоится 16 ноября в 22.00 на канале ТНТ. Всего выйдет восемь серий, каждая из которых по 52 минуты. В телеэфире будет транслироваться версия 16+, а версию 18+ можно будет посмотреть на сервисе Premier.

Сюжет

В сериале развернется две равноценные сюжетные линии. Первая — о восхождении группы Дятлова, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему.

Во второй покажут расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным (Петр Федоров), отправленным из Москвы в городок Ивдель сразу после того, как были обнаружены тела.

По сюжету, Костин прошел Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром — иногда майор может видеть и чувствовать неочевидные вещи. Это поможет расследовать трагедию особым способом и узнать, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими, рационально необъяснимыми событиями.

Актеры и главные роли

Ключевая роль в сериале отведена майору КГБ Олегу Костину, который занимается расследованием мистической трагедии. Его сыграл актер Петр Фёдоров.

«Майор Олег Костин и история про Перевал Дятлова меня зацепили. И жанровым расширением, которое мне всегда интересно, и, самое главное, темой, которая мне близка. В "Перевале Дятлова" есть ловкий момент — два фильма в одном: про расследование Костина и про поход дятловцев. По сути, они связаны только фактом гибели туристов. Но так только кажется», — сказал Фёдоров.

Вместе с Петром Фёдоровым в сериале снялись Мария Луговая, Владимир Симонов, Егор Бероев, Павел Ворожцов, Алексей Вертков, Алексей Бардуков, Ирина Лукина, Иван Мулин и др. Причем дятловцев сыграли внешне похожие на них молодые актеры.

Ответ на загадку «Перевала Дятлова»

Документальная драма создавалась на основе дневников дятловцев, закрытых материалов следствия 50-х годов, а также материалов доследования 2000-х годов.

Создатели проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов пообещали, что финал проекта даст зрителям «смысловой и эмоциональный» ответ на загадку, которая волнует исследователей долгие годы.

«Ответ на вопрос о том, что случилось, там есть, но, разумеется, он никого не удовлетворит», — сказал Никишов.

Операторами выступили Глеб Филатов и Алексей Стрелов, которые сняли «Перевал Дятлова» на пленку 16-мм, чтобы создать ассоциацию с фильмами 1950-х годов. Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, а также Кировской и Мурманской областях.

О трагедии

Девять советских студентов-лыжников турклуба УПИ под руководством Игоря Дятлова пропали зимой 1959 года, совершая поход на Северный Урал. Все погибли. Разрезанную палатку нашли в окрестностях горы Отортен, а тела — ниже по склону, несколько человек были серьезно травмированы.

Существует более 70 версий произошедшего: сход лавины, нападение беглых заключенных, йети, гибель от рук коренных жителей — манси, ссора между туристами, испытания военной техники и воздействие паранормальных сил.

В 2020 году Генпрокуратура РФ завершила проверку дела о трагедии на перевале Дятлова, официально поставив точку. Ведомство считает, что туристов-лыжников накрыло лавиной, они не смогли вернуться в палатку из-за плохой видимости и умерли в «героической борьбе» за жизнь.