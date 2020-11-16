Российский дизайнер посвятил коллекцию одежду перевалу Дятлова

Дизайнер Денис Симачев выпустил капсульную коллекцию одежды к премьере сериала «Перевал Дятлова», сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В небольшую линейку товаров вошли стеганая телогрейка, объемный лыжный свитер, футболки и свитшоты. Такие же были у студентов-туристов группы Дятлова.

«Я уже давно хотел придумать коллекцию в духе советской эстетики 50-60 годов и нашел свое вдохновение именно в драматическом триллере телеканала ТНТ», — сказал Денис Симачев.

История, которая случилась на Перевале Дятлова, взбудоражила весь мир и стала известна за пределами Советского Союза, и даже сейчас узнать правду о том, что произошло в Уральских горах, пытаются исследователи, журналисты и режиссеры со всего мира.

Киносериал «Перевал Дятлова» на ТНТ обещает рассказать обо всех основных версиях трагедии – от криминальной до мистической – и представить зрителю самую полную картину произошедшего. Для этого автора сериала изучали дневники дятловцев, нашли актеров, внешне похожих на советских студентов, и получили доступ ко всем материалам следствия, в том числе и засекреченным.