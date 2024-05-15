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Пугачева опубликовала фото со встречи друзей-иноагентов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @alla_orfei

Алла Пугачева опубликовала в соцсети фото и видео с концерта группы ДДТ (лидер Юрий Шевчук признан иноагентом в РФ).

«Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — подписала серию публикаций Пугачева.

На снимках, кроме Шевчука, присутствует банкир Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ) и супруг Примадонны, также признанный иноагентом, Максим Галкин.

Фото: © @alla_orfei

Алла Пугачева уехала из России после начала спецоперации. После этого она несколько раз приезжала на родину, но планах о возвращении в родную страну не сообщала.

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