НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Даня Милохин и Maruv выпустили клип для сериала «Перевал Дятлова»

Источник:
Sibnet.ru
231 1
Фото: © кадр из видео

Блогер Даня Милохин и певица Maruv записали клип на песню «Есть только миг» для сериала «Перевал Дятлова». Видео опубликовано на YouTube.

В черно-белом видео Милохин и Maruv примерили образы советских студентов, которые отправились в Уральские горы.

«Когда снимали этот клип, я ходил как маленький ребенок, все время повторял: «Офигеть, что, этим пользовались тогда?», — сказал Милохин в интервью МУЗ ТВ.

Песня «Есть только миг» в исполнении Милохина и Maruv стала саундтреком сериала «Перевал Дятлова». Проект расскажет одну из версий трагического события. Премьера сериала состоится на канале ТНТ 16 ноября.

Еще по теме
Премия «Музыкант года» досталась неоднозначному персонажу
Другая биография: о чем фильм «Цой» Алексея Учителя
Два сибирских музыканта поборются за ротацию клипа на ТНТ Music
Кайли Миноуг выпустила альбом «Disco»
смотреть все
Культгид #Музыка #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Россия приняла извинения за сбитый Ми-24
•
ФАС объяснила рост цен на сахар
•
Задержан мэр Томска
•
Зеленский станет ежедневно рассказывать новости украинцам
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
Сибирь 13.11.2020 19:08
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
Сибирь 13.11.2020 18:40
Мобильный морг появился у госпиталя в Барнауле
Сибирь 13.11.2020 17:55
Школьные каникулы закончились в Алтайском крае
Сибирь 13.11.2020 17:15
Самое популярное
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
12166
Сериал «Бомба»: от любви до ядерного оружия
8463
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4667
Врач «скорой» со слезами умоляла госпитализировать старушку
3444
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Россия приняла извинения за сбитый Ми-24
•
ФАС объяснила рост цен на сахар
•
Задержан мэр Томска
•
Зеленский станет ежедневно рассказывать новости украинцам
Подробности
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
39
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Трамп отказался признавать поражение на выборах
26
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
22