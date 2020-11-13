Даня Милохин и Maruv выпустили клип для сериала «Перевал Дятлова»

Блогер Даня Милохин и певица Maruv записали клип на песню «Есть только миг» для сериала «Перевал Дятлова». Видео опубликовано на YouTube.

В черно-белом видео Милохин и Maruv примерили образы советских студентов, которые отправились в Уральские горы.

«Когда снимали этот клип, я ходил как маленький ребенок, все время повторял: «Офигеть, что, этим пользовались тогда?», — сказал Милохин в интервью МУЗ ТВ.

Песня «Есть только миг» в исполнении Милохина и Maruv стала саундтреком сериала «Перевал Дятлова». Проект расскажет одну из версий трагического события. Премьера сериала состоится на канале ТНТ 16 ноября.