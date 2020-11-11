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Губернатор Приангарья предложил штрафовать за отсутствие масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к депутатам Заксобрания с просьбой рассмотреть возможность принятия закона о штрафах за нарушение масочного режима. Он подчеркнул, что уговоры не приносят должного результата, жители не носят маски, заболеваемость растет.

«Нужно привлекать к ответственности в виде штрафа за нарушение масочного режима? Давайте введем закон, и все встанет на свои места. Сейчас мы упрашиваем, уговариваем… но в этом нет системности. Роспотребнадзор четко нам дает понять, что за нарушение масочного режима надо штрафовать. Мы готовы к этому?» — обратился с вопросом Кобзев к депутатам в ходе очередной сессии.

По его словам, это будет непростое решение, «залезть в карман другому, когда все находятся в кризисных моментах». Но, по его мнению, масочный режим должен соблюдаться всеми, и положительные результаты этих требований могут быть видны уже в начале 2021 года.

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«Посмотрим, как будет в январе-феврале. И не будет такой массовости заболевания. Сейчас вопрос стоит в том, что у нас идет массовость. Болезнь протекает (у большинства) тяжело. И летальность это подтверждает», — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, система здравоохранения столкнулась с массой проблем во вторую волну коронавируса. Это нехватка лабораторий для проведения тестирования, недостаточность койкомест, дефицит лекарств в аптеках . Губернатор предложил созвать внеочередную сессию Заксобрания, посвященную решению проблем, связанных с COVID-19 в регионе.

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