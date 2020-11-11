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Российский электрокар «Монарх» объявил цены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © elauto.one

Первый российский электромобиль премиум-класса «Монарх» будет стоить от 4,4 миллиона рублей, сообщается на сайте компании. Прототип авто должны были представить в прошлом году, он не смог доехать до презентации.

«Монарх» — электромобиль, созданный на собственной платформе. 10 из 30 моделей «будут именными и выполнены из премиальных материалов, в том числе карбона, алюминия, ценных пород дерева, премиальной кожи и драгоценных металлов», говорится на сайте проекта.

Затем автомобиль будет предложен в двух модификациях – S 200 и S 400. Первый будет оснащаться силовой установкой мощностью 272 лошадиные силы и батареей на 60 киловатт-часов. Разгон с места до первой «сотни» занимает у такого «Монарха» ровно пять секунд, максимальная скорость равна 250 километрам в час, а запас хода — 372 километрам.

S 400 получит 544-сильую установку и аккумулятор емкостью 80 киловатт-часов. Заявленное разработчиками время разгона до 100 километров в час составляет 3,2 секунды, максимальная скорость —260 километрам в час, а запас хода — 407 километров.

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Прием заказов на премиальные электромобили открылся 10 ноября. Цены начинаются от 58 тысяч долларов США (4,4 миллиона рублей).

Снимки прототипа электрокара «Монарх» появились в Сети в декабре прошлого года, но автомобиль не смог доехать на презентацию. Неходовой макет был закреплен на грузовой платформе, имел неокрашенный кузов и был полностью лишен оптики.

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