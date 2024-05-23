Lada Vesta получит китайскую «механику»

АвтоВАЗ начнет выпускать Lada Vesta с китайской механической коробкой передач в конце года, пока с конвейера сходят тестовые партии.

«Два автомобиля Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач от китайского партнера сошли с нитки главного конвейера, это уже вторая или третья партия таких тестовых машин», — сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

По данным инсайдеров с завода, серийное производство начнется к концу года.

Шестиступенчатая МКПП — продукт китайской фирмы WanLiYang (дочерняя фирма Chery, которая занимается разработкой и производством трансмиссий).

Сейчас на Vesta ставят вариаторы этой же компании или механическую вазовскую трансмиссию с пятью ступенями.