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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Vesta получит китайскую «механику»

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ начнет выпускать Lada Vesta с китайской механической коробкой передач в конце года, пока с конвейера сходят тестовые партии.

«Два автомобиля Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач от китайского партнера сошли с нитки главного конвейера, это уже вторая или третья партия таких тестовых машин», — сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

По данным инсайдеров с завода, серийное производство начнется к концу года.

Шестиступенчатая МКПП — продукт китайской фирмы WanLiYang (дочерняя фирма Chery, которая занимается разработкой и производством трансмиссий).

Сейчас на Vesta ставят вариаторы этой же компании или механическую вазовскую трансмиссию с пятью ступенями.

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