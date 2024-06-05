Малиновая новинка: АвтоВАЗ показал Lada Iskra

АвтоВАЗ представил главную новинку последних лет — модель Lada Iskra. В линейке она займет место между Vesta и Granta, а через некоторое время должна вытеснить последнюю с рынка.

Фото: © АвтоВАЗ

Lada Iskra дебютировала в первый день работы Петербургского международного экономического форума. Модель показали в новом, темно-красном цвете.

Внешность Iskra — новое прочтение фирменного икс-дизайна Lada. Светотехника с икс-образными контурами придала автомобилю броский, динамичный и сбалансированный вид, описала модель пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.

Главная задача Lada Iskra — замена устаревшей Lada Granta, в основе которой, несмотря на многочисленные модернизации, до сих пор лежат технологии конца 1980-х.

Lada Granta — лидер по продажам многие годы. В 2023 году было реализовано более 206 тысяч экземпляров — на 110 тысяч больше, чем годом ранее.

Объем инвестиций в проект составил 23 миллиарда рублей, объявил на презентации президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Старт производства Lada Iskra намечен на начало 2025 года.

Что внутри

Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов:

базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с 5-ступенчатой МКПП,

мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с 6-ступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

«Внутренняя, не видимая глазу начинка поменялась довольно сильно — от некоторых внутренних кузовных панелей до электроники, которую делает Итэлма», — написал в телеграм-канале главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Сколько будет стоить

Lada Iskra позиционируется между Granta (от 699,9 тысячи рублей) и Vesta (от 1,2 миллиона рублей), в том числе в плане цены.

По словам главы АвтоВАЗа, в ценах сегодняшнего дня Iskra могла бы стоить от 1 миллиона до 1,2 миллиона рублей.

Фото: © АвтоВАЗ

Автоэксперт Кадаков предположил, что в 2025 году базовая машина будет стоить ближе к 1,15 миллиона рублей, а в максимальной комплектации — 1,5 миллиона рублей.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с Autonews выразил мнение, что этот автомобиль в средней или хорошей комплектации приблизится к начальной стоимости Lada Vesta (около 1,24 миллиона рублей).

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов решил, что стоимость Lada Iskra будет начинаться от 1,5 миллиона рублей.