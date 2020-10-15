Российский электромобиль Zetta захотели продавать заграницей

Минпромторг РФ прорабатывает возможность экспорта российского электромобиля Zetta в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию, сообщила пресс-служба министерства. Пока сроки запуска авто в серию откладываются.

«Инновационность проекта и высокая конкурентоспособность продукта позволяют с оптимизмом смотреть на его экспортные возможности. Прорабатывается вопрос его поставки в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию», — цитирует ТАСС сообщение.

Сертификация электромобиля сейчас находится на финальной стадии. Изготовлены первые электромобили серийной оснастки, отрабатываются технологии серийной сборки.

Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться на заводе в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электромобиля — 120 километров в час. Стоимость Zetta в базовой комплектации составит 550 тысяч рублей.