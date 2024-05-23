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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт выбрал пять лучших российских автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Внедорожник «Буханка» (УАЗ СГР) — лучший автомобиль российского производства, это лидер по степени локализации, заявил автоэксперт Егор Васильев.

«Она ("Буханка") не просто до сих пор активно выпускается, но и в отдельных сферах применения не имеет достойных аналогов», — цитирует Васильева «Российская газета».

На второе место эксперт поставил Lada Granta, так как сейчас это самая доступная по цена машина, выпускающаяся в России.

Третье место отдано Aurus Senat — за большое количество самых современных технологий и вывод отечественного автопрома на качественно новый уровень. Васильев назвал Aurua «неплохим примером «одомашнивания» передовых мировых разработок».

Четвертое место досталось «Москвичу 3», потому что это удачный пример организации производства современных автомобилей практически с нуля.

Замыкает топ-5 Lada Niva Legend. «Это заслуженный автомобиль с большой историей, который уже должен был давно покинуть конвейер, однако спрос на эту модель по-прежнему высок», — отметил Васильев.

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Авто #Авторынок #Автопром
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