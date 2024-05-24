Король Бахрейна получил в подарок от Путина Aurus

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе автомобиль Аurus, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Да, могу сказать (что было подарено) — в том числе длинная версия автомобиля Аurus», — цитирует ТАСС Ушакова.

Какой подарок получил российский президент, пока не сообщалось.

Король Бахрейна получил лимузин Aurus Senat. Судя по колесным дискам, попавшим на фотографию, — это старая версия автомобиля.

В феврале автомобиль Aurus Путин также подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Тот стал им активно пользоваться, предпочтя Maybach. Сестра северокорейского главы Ким Ё Чен описывала машину, что ее функции «безупречны и в полной мере благонадежны».