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Король Бахрейна получил в подарок от Путина Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе автомобиль Аurus, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Да, могу сказать (что было подарено) — в том числе длинная версия автомобиля Аurus», — цитирует ТАСС Ушакова.

Какой подарок получил российский президент, пока не сообщалось.

Король Бахрейна получил лимузин Aurus Senat. Судя по колесным дискам, попавшим на фотографию, — это старая версия автомобиля.

В феврале автомобиль Aurus Путин также подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Тот стал им активно пользоваться, предпочтя Maybach. Сестра северокорейского главы Ким Ё Чен описывала машину, что ее функции «безупречны и в полной мере благонадежны».

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