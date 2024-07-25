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Украинцы разбирают Tesla из‑за нехватки электричества

Источник:
Sibnet.ru
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Украинцы в условиях дефицита электричества разбирают старые Tesla для снабжения электроэнергией небольших предприятий и жилых домов. Так, один аккумулятор электромобиля может обеспечивать квартиру светом на протяжении десяти часов.

Для этого в США на аукционах покупаются старые или разбитые Tesla, а затем они разбираются. Из одного старого электромобиля можно сделать 12 небольших установок, которые смогут поддерживать освещение и работу электроприборов в квартире, пишет Financial Times.

Каждая установка обладает мощностью 5 кВтч. При этом стоимость старой Tesla, включая доставку, составляет около 10 тысяч долларов. Купить бензиновый электрогенератор на 5 кВтч на Украине можно за 1 тысячу долларов.

До начала боевых действий Украина могла производить около 55 ГВт электроэнергии. Сейчас эта мощность упала ниже 20 ГВт. В мае Минэнерго Украины оценило ущерб энергетике в 1 миллиард долларов, в стране не осталось ни одной целой теплоэлектростанции.

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